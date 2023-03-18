Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 18 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 18 марта, турнирная таблица
Комментарии

17 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 82:121,
«Кливленд Кавальерс» – «Вашингтон Уизардс» – 117:94,
«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 127:119,
«Чикаго Буллз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 139:131 ОТ,
«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 114:112,
«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» – 120:126 ОТ,
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Бостон Селтикс» – 112:126,
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 110:111.

В последнем матче игрового дня немецкий центровой «Маверикс» Максимилиан Клебер забросил победный трёхочковый под сирену. Звёздный американский разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал 38 очков.

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023