Результаты всех матчей НБА 18 марта, турнирная таблица

17 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 82:121,
«Кливленд Кавальерс» – «Вашингтон Уизардс» – 117:94,
«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 127:119,
«Чикаго Буллз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 139:131 ОТ,
«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 114:112,
«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» – 120:126 ОТ,
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Бостон Селтикс» – 112:126,
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 110:111.
В последнем матче игрового дня немецкий центровой «Маверикс» Максимилиан Клебер забросил победный трёхочковый под сирену. Звёздный американский разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал 38 очков.
- 18 марта 2023
-
08:09
-
08:07
-
07:30
-
00:36
-
00:32
-
00:27
- 17 марта 2023
-
22:55
-
22:32
-
21:27
-
21:19
-
20:48
-
19:58
-
18:38
-
18:20
-
16:18
-
15:33
-
13:53
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:46
-
09:57
-
09:19
-
08:21
-
08:05
-
04:35
-
01:06
-
01:05
-
00:49