Результаты всех матчей НБА 18 марта, турнирная таблица

17 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 82:121,

«Кливленд Кавальерс» – «Вашингтон Уизардс» – 117:94,

«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 127:119,

«Чикаго Буллз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 139:131 ОТ,

«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 114:112,

«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» – 120:126 ОТ,

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Бостон Селтикс» – 112:126,

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 110:111.

В последнем матче игрового дня немецкий центровой «Маверикс» Максимилиан Клебер забросил победный трёхочковый под сирену. Звёздный американский разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал 38 очков.