Новичок Джабари Смит принёс победу «Хьюстону» в концовке матча с «Нью-Орлеаном». Видео

Тяжёлый форвард, новичок «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (114:112) стал автором ключевого попадания.

Смит получил передачу от партнёра по команде Дже'Шона Тэйта, а затем за две секунды до конца основного времени совершил бросок из-за дуги, выведший хозяев вперёд.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 19-летний Смит принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 12,5 очка, 7,1 подбора и 1,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,4, трёхочковых – 31,1.

«Хьюстон Рокетс» занимает 14-е место в Западной конференции с 18 победами при 52 поражениях. Следующую игру «Рокетс» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 20 марта (2:00 мск).