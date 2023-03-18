«Я был создан для этого». Джабари Смит — о победном броске в матче с «Нью-Орлеаном»

Тяжёлый форвард, новичок «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит отреагировал на свой победный бросок в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (114:112).

«Я был создан для этого. Это то, что я делаю на протяжении всей своей жизни», — приводит слова Смита ESPN US.

Напомним, Смит получил передачу от партнёра по команде Дже'Шона Тэйта, после чего за две секунды до конца основного времени совершил бросок из-за дуги, выведший хозяев вперёд.

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В нынешнем сезоне 19-летний Смит принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 12,5 очка, делая 7,1 подбора и 1,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,4, трёхочковых – 31,1.

«Хьюстон Рокетс» занимает 14-е место в Западной конференции с 18 победами при 52 поражениях. Следующую игру «Рокетс» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 20 марта (2:00 мск).