«Это проблема». Джейлен Браун негативно высказался о болельщиках «Бостона»
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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун негативно высказался о болельщиках команды.
«Это не относится ко всем болельщикам «Селтикс», но есть часть фан-базы, которая является проблематичной. Если у вас не получается хорошо выступить, это связывается с вашим характером.
У меня нет никаких сомнений в том, что среди поклонников «Бостона» есть люди, которые чрезвычайно токсичны. Они не хотят, чтобы игроки высказывались. Они хотят, чтобы вы просто играли в баскетбол, развлекали их, а затем уходили домой. И я считаю это проблемой», – сказал Браун в интервью журналистам на пресс-конференции.
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