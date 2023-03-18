«Это проблема». Джейлен Браун негативно высказался о болельщиках «Бостона»

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун негативно высказался о болельщиках команды.

«Это не относится ко всем болельщикам «Селтикс», но есть часть фан-базы, которая является проблематичной. Если у вас не получается хорошо выступить, это связывается с вашим характером.

У меня нет никаких сомнений в том, что среди поклонников «Бостона» есть люди, которые чрезвычайно токсичны. Они не хотят, чтобы игроки высказывались. Они хотят, чтобы вы просто играли в баскетбол, развлекали их, а затем уходили домой. И я считаю это проблемой», – сказал Браун в интервью журналистам на пресс-конференции.

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