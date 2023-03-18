Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кулагин: кубок России уже привезли в Санкт-Петербург, нам нужно оставить его здесь

Кулагин: кубок России уже привезли в Санкт-Петербург, нам нужно оставить его здесь
Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился мыслями о предстоящем финале Кубка России, в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с «Пари Нижний Новгород».

«Насколько я знаю, это будет первым Кубком России для «Зенита». Это наша цель. Ребята уже привезли кубок к нам в город, осталось сделать совсем немного и оставить его здесь. Мы будем исключительно рады, для этого мы и работаем. Всё наше руководство, весь тренерский штаб и все болельщики ждут этого момента. Надеюсь, что в воскресенье мы это сделаем.

Нужно хорошо восстановиться и провести работу над ошибками. Нужно понять и разобрать соперника, использовать наши сильные стороны и играть в хороший, качественный баскетбол», — приводит слова Дмитрия Кулагина официальный сайт «Зенита».

Новость по теме
«Зенит» обыграл МБА и вышел в финал Кубка России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023