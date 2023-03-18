Кулагин: кубок России уже привезли в Санкт-Петербург, нам нужно оставить его здесь
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился мыслями о предстоящем финале Кубка России, в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с «Пари Нижний Новгород».
«Насколько я знаю, это будет первым Кубком России для «Зенита». Это наша цель. Ребята уже привезли кубок к нам в город, осталось сделать совсем немного и оставить его здесь. Мы будем исключительно рады, для этого мы и работаем. Всё наше руководство, весь тренерский штаб и все болельщики ждут этого момента. Надеюсь, что в воскресенье мы это сделаем.
Нужно хорошо восстановиться и провести работу над ошибками. Нужно понять и разобрать соперника, использовать наши сильные стороны и играть в хороший, качественный баскетбол», — приводит слова Дмитрия Кулагина официальный сайт «Зенита».
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