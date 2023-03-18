Эксперт: уберите Фила Джексона, и от Джордана останется результативный игрок без титулов

Известный журналист и эксперт Колин Коухерд высказался о шестикратном чемпионе НБА, легендарном американце Майкле Джордане, успех которого, по его мнению, был обусловлен рядом влиятельных людей со стороны.

«Я тоже был большим поклонником Майкла Джордана. Но во всей этой культуре хайлайтов вы никогда не увидите промахи Майкла. Он много забивал и портил отношения с одноклубниками.

Уберите Дэвида Cтерна (комиссара НБА с 1984 по 2014 год. – Прим. «Чемпионата»), Фила Найта (одного из основателей компании Nike. – Прим. «Чемпионата») и Фила Джексона (бывшего главного тренера «Чикаго Буллз». – Прим. «Чемпионата»), и от Джордана останется талантливый баскетболист, который набирает больше всех очков и не выигрывает титулы», – сказал Коухерд в эфире The Herd Live.