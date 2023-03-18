Секулич высказался о предстоящем матче «Локомотива-Кубань» с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Нам удалось провести против них хороший матч в Казани. Да, мы их крупно там обыграли. Но это ничего не значит. У УНИКСа очень много игроков высокого уровня. И именно поэтому очень важно то, как мы будем играть, смогут ли подопечные выполнить все установки. Если всё сделаем правильно – можно рассчитывать на победу.
Все игры проходит по-разному. Каждая — это новая страница, новая глава для нашей команды. Но смотреть назад, постоянно оглядываться нельзя. Всё внимание к предстоящей игре, ведь самый важный – следующий матч. Мы учимся на ошибках, переносим всё хорошее, что получалось в проведённых играх, на следующий матч. Стараемся исправляться, становиться лучше после каждой встречи.
Тренерский и медицинский штаб работает над тем, чтобы команда была в оптимальной форме. Да, есть небольшие травмы и даже кадровые потери. Но, надеюсь, что всё обойдётся и к моменту самых важных матчей – плей-офф, всё будет хорошо», — приводит слова Александра Секулича пресс-служба краснодарской команды.
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