Аренас: моим кандидатом на MVP остаётся Никола Йокич

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас поделился мнением о распределении игроков в борьбе за награду MVP нынешнего сезона НБА.
«Сейчас моим кандидатом на MVP остаётся Никола Йокич. Только потому что он — бигмен, который делает то, чего ранее не делал ни один бигмен, а именно набирает трипл-дабл в среднем за матч.
На второе место я бы поставил Янниса Адетокунбо. Он проделал огромную работу за последние три года, удерживая свою команду на первом-втором месте в лиге. Он выкладывается ради клуба и города.
Третьим я бы поставил Джоэла Эмбиида. Я не вижу у него большого прогресса в этом сезоне. В прошлом сезоне он набирал в среднем 31 очко за матч, в этом сезоне – 33. В прошлом году он делал больше на подборах. Обычно он устаёт в четвёртой четверти. Я не вижу в его игре чего-то выдающегося, чтобы это сделало его MVP», — сказал Аренас в эфире SiriusXM NBA Radio.
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