Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 19 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 19 марта, турнирная таблица
Комментарии

19 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 121:141,
«Торонто Рэпторс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 122:107,
«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 133:119,
«Чикаго Буллз» – «Майами Хит» – 113:99,
«Вашингтон Уизардс» – «Сакраменто Кингз» – 118:132,
«Юта Джаз» – «Бостон Селтикс» – 118:117.

Одним из центральных событий дня стала победа «Мемфиса» в матче с «Уорриорз». Форвард «Гриззлиз» Джарен Джексон провёл отличную игру в отсутствии лидера команды Джа Моранта: 31 очко, семь подборов и четыре блокшота. Двухкратный МВП НБА Стефен Карри провёл неубедительную игру: 16 очков на 15 бросков. «Уорриорз» потерпели третье поражение подряд и занимают седьмое место в Западной конференции.

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023