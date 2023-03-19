Результаты всех матчей НБА 19 марта, турнирная таблица

19 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 121:141,

«Торонто Рэпторс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 122:107,

«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 133:119,

«Чикаго Буллз» – «Майами Хит» – 113:99,

«Вашингтон Уизардс» – «Сакраменто Кингз» – 118:132,

«Юта Джаз» – «Бостон Селтикс» – 118:117.

Одним из центральных событий дня стала победа «Мемфиса» в матче с «Уорриорз». Форвард «Гриззлиз» Джарен Джексон провёл отличную игру в отсутствии лидера команды Джа Моранта: 31 очко, семь подборов и четыре блокшота. Двухкратный МВП НБА Стефен Карри провёл неубедительную игру: 16 очков на 15 бросков. «Уорриорз» потерпели третье поражение подряд и занимают седьмое место в Западной конференции.