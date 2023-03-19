Клэй Томпсон напомнил игрокам «Мемфиса» о количестве титулов. Видео

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (119:133) обратился к оппонентам.
Во время встречи Томпсон показал четыре пальца, намекнув на количество выигранных кубков в составе калифорнийской команды. Баскетболист является действующим чемпионом НБА.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 21,9 очка, делая 4,1 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, трёхочковых – 40,6.
«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 36 победами при 36 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Хьюстон Рокетс» на выезде 21 марта (3:00 мск).
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