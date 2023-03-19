«Локомотив-Кубань обыграл УНИКС, несмотря на 25 очков Рейнольдса

На арене «Баскет-Холл» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС. Счёт — 78:70 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 25 очков. В составе «Локо» наилучшую результативность продемонстрировал Джален Барфорд — 19 очков.

Стоит отметить, что первая половина осталась за гостями, однако после большого перерыва подопечным Александра Секулича удалось переломить ход встречи и уверенно завершить матч победой с разницей в восемь очков.

Команды провели по девять матчей во второй части чемпионата. «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в группе А, УНИКС идёт вторым.