«Локомотив-Кубань обыграл УНИКС, несмотря на 25 очков Рейнольдса
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На арене «Баскет-Холл» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС. Счёт — 78:70 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 25 очков. В составе «Локо» наилучшую результативность продемонстрировал Джален Барфорд — 19 очков.
Стоит отметить, что первая половина осталась за гостями, однако после большого перерыва подопечным Александра Секулича удалось переломить ход встречи и уверенно завершить матч победой с разницей в восемь очков.
Команды провели по девять матчей во второй части чемпионата. «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в группе А, УНИКС идёт вторым.
Единая лига ВТБ. Группа А
19 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
78 : 70
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 19, Ведищев - 16, Уайт - 15, Мартюк - 13, Паунич - 6, Хортон - 3, Емченко - 2, Квитковских - 2, Щербенев - 2, Елатонцев, Сычков, Узинский
УНИКС: Рейнольдс - 25, Мэйкон - 15, Браун - 10, Димитриевич - 6, Хантер - 6, Воронцевич - 4, М. Кулагин - 4, Зайцев, Лабери, Одиноков, Разумов, Ткаченко
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