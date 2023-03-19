В «Енисее» рассказали, с какими проблемами столкнулась команда перед матчем с «Астаной»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович дал комментарий по поводу проблем команды перед игрой с «Астаной» (77:67) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю своих игроков с победой. К сожалению, у нас возникло много проблем перед этим матчем. В пятницу у Суприма Ханна поднялась температура, также буквально перед игрой по той же причине мы потеряли Анджело Уорнера. Однако, учитывая все сложившиеся обстоятельства, я очень рад победе. Естественно, мы могли бы играть лучше, но главное для нас — это результат», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт с «Самарой» на своей площадке 26 марта (13:00 мск). «Астана» сыграет на выезде с «Парма-Пари» 22 марта (17:30 мск).