Олег Киселёв после поражения в матче с «Енисеем» назвал главную проблему команды

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв высказался по поводу проблем команды после поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (67:77).

«Мы знали, что «Енисей» ещё входит в число претендентов на плей-офф, готовились к матчу. Но наша постоянная проблема — подбор. И сегодня это сыграло ключевую роль в игре — мы позволили сопернику совершить 18 подборов в нападении», — приводит слова Киселёва пресс-служба клуба.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Астана» сыграет на выезде с «Пармой-Пари» 22 марта (17:30 мск). Красноярский клуб проведёт игру с «Самарой» на своей площадке 26 марта (13:00 мск).