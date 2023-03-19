Чемпионский напарник Леброна: в лиге никто не боится Джеймса
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Бывший игрок «Майами Хит» Марио Чалмерс высказался по поводу своего бывшего товарища по команде Леброна Джеймса.
«Брона никто не боится. Я ни разу не слышал что-то подобное: «Черт, я должен сегодня играть против Брона?». Ни разу. Поймите правильно, когда люди оказываются с ним на одной площадке, то могут испугаться. Но перед матчем их это не заботит. А вот если из прошлой эпохи кто-то говориk о том, что будет играть против MJ, то от них аж веяло страхом.
Когда люди боятся игрока – это говорит о совершенно ином восприятии личности. Джордан — именно такой парень, его боялись. Каждый раз я слышал только: «Я хочу быть как Майкл Джордан», — приводит слова Чалмерса Fadeaway World.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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