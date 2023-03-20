Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Торонто»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:111.

Самым ярким игроком у «Милуоки» стал звёздный легкий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший трипл-дабл: 22 очка, 13 подборов и десять передач. Также стоит отметить центрового Брука Лопеса, который набрал 26 очков, заработал пять подборов и отдал две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету 23 очка, четыре подбора и 11 передач.

Примечательно, что у Адетокунбо этот трипл-дабл стал четвёртым в нынешнем сезоне и 33-м во всей его профессиональной карьере в НБА.