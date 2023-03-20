Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Торонто»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:111.
Самым ярким игроком у «Милуоки» стал звёздный легкий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший трипл-дабл: 22 очка, 13 подборов и десять передач. Также стоит отметить центрового Брука Лопеса, который набрал 26 очков, заработал пять подборов и отдал две передачи.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету 23 очка, четыре подбора и 11 передач.
Примечательно, что у Адетокунбо этот трипл-дабл стал четвёртым в нынешнем сезоне и 33-м во всей его профессиональной карьере в НБА.
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 111
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Лопес - 26, Адетокунбо - 22, Миддлтон - 20, Портис - 14, Холидэй - 11, Картер - 9, Коннотон - 8, Инглс - 6, Аллен - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Краудер, Леонард, Мэттьюз, Уиггинтон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 23, Ануноби - 22, Пёлтль - 20, Трент-мл. - 18, Сиакам - 13, Ачиува - 5, Барнс - 5, Буше - 5, Бартон, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
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