«Лейкерс» переиграли «Орландо» благодаря 35 очкам Ривза и дабл-даблу Дэвиса

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:105.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский защитник Остин Ривз, набравший 35 очков, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и всего одна передача.

Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 21 очко, шесть подборов и три передачи. Также отметим американского центрового Уэнделла Картера, который отличился дабл-даблом: 16 очков, 11 подборов, но не отдал ни одной передачи.