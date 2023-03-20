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«Лейкерс» переиграли «Орландо» благодаря 35 очкам Ривза и дабл-даблу Дэвиса

«Лейкерс» переиграли «Орландо» благодаря 35 очкам Ривза и дабл-даблу Дэвиса
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:105.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский защитник Остин Ривз, набравший 35 очков, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и всего одна передача.

Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 21 очко, шесть подборов и три передачи. Также отметим американского центрового Уэнделла Картера, который отличился дабл-даблом: 16 очков, 11 подборов, но не отдал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 105
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Расселл - 18, Дэвис - 15, Браун - 12, Шрёдер - 12, Хатимура - 8, Габриэль - 6, Бисли - 3, Вандербилт - 2, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Вагнер - 21, Энтони - 17, Картер - 16, Фульц - 12, Харрис - 9, Бол - 4, Битадзе - 3, Харрис - 2, Айзек, Вагнер, Картер-Уильямс, Океке, Саггс, Скофилд, Хьюстан
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