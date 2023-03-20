Остин Ривз, набравший 35 очков в матче с «Орландо»: я вырос поклонником «Лейкерс»

Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал свою игру в победном матче над «Орландо Мэджик» (111:105).

«Я вырос, будучи поклонником «Лейкерс». Нереальные впечатления на самом деле», – заявил Ривз в послематчевом интервью.

Ривз стал самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» в этом матче. Остин набрал 35 очков, сделал шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и одна передача.

Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 21 очко, шесть подборов и три передачи. Также отметим американского центрового Уэнделла Картера, который отметился дабл-даблом: 16 очков, 11 подборов — но не отдал ни одной передачи.

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