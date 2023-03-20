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«Мне нравится создавать сумасшедшую мотивацию». О'Нил показал актуальную форму

«Мне нравится создавать сумасшедшую мотивацию». О'Нил показал актуальную форму
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американский центровой Шакил О’Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором продемонстрировал свою актуальную физическую форму.

Баскетболист удивил многих своей нынешней формой.

«Мне нравится создавать сумасшедшую мотивацию. Я смотрел на себя, и у меня было то самое тело Чарльза Баркли на пенсии. Я больше не хотел, чтобы мой живот свисал.

Так что я просто сказал себе, что должен прийти в форму. Я хочу, чтобы у меня везде были мышцы, и хочу сняться в рекламе нижнего белья со своими сыновьями для Fruit of the Loom», — сказал Шак во время выступления в подкасте Логана Пола ещё в прошлом году.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:

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