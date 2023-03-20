Паскуаль: в финале Кубка мы за 2,5 минуты третьей четверти проиграли всё

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал решающий отрезок в финале Кубка России, где команда из Санкт-Петербурга уступила «Пари Нижний Новгород».

«Наши «большие» с ходу получили фолы, что вынудило нас делать замены. Мы дали им просто так выйти на линию штрафных, после этого мы сделали пробежку, потом дали бросить Стребкову сложный бросок, и он попал, затем в нападении мы промазали и сфолили, а потом ещё и не смогли сыграть в обороне. Чудовищно. Чудовищно! Сегодня не все баскетболисты были готовы к такому уровню игры, иногда это случается. Возможно, тренер тоже не был нужного уровня. Но это реальность, мы за 2,5 минуты третьей четверти проиграли всё, что заработали за первые шесть-семь минут. Так делать нельзя», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.