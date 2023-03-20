Остин Ривз: с самого начала моего пути у меня не было никаких шансов на успех
Поделиться
Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу своего перформанса в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (111:105).
«С самого начала моего пути у меня не было никаких шансов на успех. Я почти не играл в баскетбол в своём родном городе. Но я рад находиться здесь, играть на таком высоком уровне. Победа — это всё, чему я рад», — сказал Ривз на послематчевой пресс-конференции.
Ривз стал самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» в этом матче. Остин набрал 35 очков, сделал шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и одна передача.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
15:15
-
14:56
-
14:10
-
12:54
-
11:52
-
11:49
-
10:56
-
10:01
-
09:57
-
09:48
-
09:00
-
08:40
-
07:08
-
06:51
-
05:36
- 19 марта 2023
-
23:46
-
21:20
-
20:41
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
18:51
-
18:48
-
18:25
-
17:44
-
17:30
-
15:58
-
14:46
-
13:19
-
12:05
-
10:26
-
09:37
-
06:23
-
05:38
-
00:47
Партнерский контент