Остин Ривз: с самого начала моего пути у меня не было никаких шансов на успех

Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу своего перформанса в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (111:105).

«С самого начала моего пути у меня не было никаких шансов на успех. Я почти не играл в баскетбол в своём родном городе. Но я рад находиться здесь, играть на таком высоком уровне. Победа — это всё, чему я рад», — сказал Ривз на послематчевой пресс-конференции.

Ривз стал самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» в этом матче. Остин набрал 35 очков, сделал шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и одна передача.