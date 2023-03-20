Джордж Карл: есть всего один игрок, которого я вижу MVP, и это не Эмбиид

Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл высказался о претендентах на звание самого ценного игрока в нынешнем сезоне, американце Джоэле Эмбииде и сербе Николе Йокиче.

«Не хочется критиковать Эмбиида, потому что и вправду хорош. Когда он попал в «Филадельфию», будучи ещё молодым игроком, многие мои ассистенты говорили, что он станет лучшим игроком, который когда-либо играл в баскетбол. Он движется в этом направлении, но слишком часто лишается владения. У него ленивый язык тела.

Все в Филадельфии твердят, что он играет великолепно. В играх, которые я смотрел, он играл хорошо. Он отлично проявлял себя в последних четвертях. Но мне нравится всего один большой парень, и я выберу Йокича», – сказал Карл в интервью SiriusXM NBA Radio.

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