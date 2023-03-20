«У него многому можно научиться». Игрок «Далласа» назвал сильные стороны Кайри Ирвинга

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» немец Максимилиан Клебер высказался о звёздном напарнике по команде, американском разыгрывающем Кайри Ирвинге.
«Во-первых, нужно отметить, что он опытен и спокоен. Он знает, как нужно разговаривать с людьми и когда их нужно настроить. Он видит сильные стороны игроков и понимает, что от них ожидать. Это всё очень сильно помогает.
Опять же, как я и сказал, он отличный товарищ. У него всегда хорошее настроение, у него всегда найдутся вдохновляющие слова. Поэтому я благодарен за возможность сыграть с ним. Я считаю, что многому можно научиться только по языку его тела. Тому, как он общается с товарищами. Парень с отличным характером», – сказал Клебер на пресс-конференции.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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