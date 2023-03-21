«Филадельфия» уступила в двойном овертайме «Чикаго», у Эмбиида 37+16

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей в двойном овертайме со счётом 109:105.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 37 очков, 16 подборов и одну передачу. Тем временем американский защитник Тайриз Макси набрал 22 очка, пять подборов и шесть передач.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Зак Лавин. На его счету: 26 очков, два подбора и семь передач. Также стоит отметить 11-го номера американца Демара Дерозана, который набрал 25 очков, восемь подборов и две передачи.