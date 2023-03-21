«Филадельфия» уступила в двойном овертайме «Чикаго», у Эмбиида 37+16
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей в двойном овертайме со счётом 109:105.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 37 очков, 16 подборов и одну передачу. Тем временем американский защитник Тайриз Макси набрал 22 очка, пять подборов и шесть передач.
Самым результативным у гостей стал американский защитник Зак Лавин. На его счету: 26 очков, два подбора и семь передач. Также стоит отметить 11-го номера американца Демара Дерозана, который набрал 25 очков, восемь подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 109
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Макси - 22, Мелтон - 19, Харрис - 14, Харден - 5, Хаус - 4, Милтон - 2, Рид - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Макдэниелс, Маккланг, Ньянг, Спрингер, Такер, Харрелл
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Дерозан - 25, Вучевич - 21, Уайт - 11, Джонс - 10, Беверли - 6, Уильямс - 6, Досунму - 4, Болл, Грин, Джонс, Драммонд, Карузо, Льюис, Симонович, Терри, Тэйлор
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