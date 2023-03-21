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57 очков Джулиуса Рэндла не помогли «Нью-Йорку» взять верх над «Миннесотой»

57 очков Джулиуса Рэндла не помогли «Нью-Йорку» взять верх над «Миннесотой»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:134.

Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский форвард Джулиус Рэндл, набравший 57 очков, четыре подбора и одну передачу. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который заработал дабл-дабл: 23 очка, два подбора и десять передач.

Самым результативным у гостей стал 12-й номер американец Торин Принс. На его счету: 35 очков, пять подборов и две передачи. Также отметим американского разыгрывающего Майка Конли, который заработал дабл-дабл: 24 очка, четыре подбора и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 140
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 57, Брансон - 23, Куикли - 19, Барретт - 13, Харт - 10, Хартенштайн - 5, Топпин - 4, Гримс - 3, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Робинсон, Роуз, Симс, Фурнье
Миннесота Тимбервулвз: Принс - 35, Конли - 24, Макдэниелс - 18, Гобер - 16, Ноуэлл - 14, Рид - 12, Андерсон - 10, Александер-Уолкер - 8, Маклафлин - 3, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Райан, Риверс, Таунс, Эдвардс
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