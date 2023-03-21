57 очков Джулиуса Рэндла не помогли «Нью-Йорку» взять верх над «Миннесотой»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:134.

Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский форвард Джулиус Рэндл, набравший 57 очков, четыре подбора и одну передачу. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который заработал дабл-дабл: 23 очка, два подбора и десять передач.

Самым результативным у гостей стал 12-й номер американец Торин Принс. На его счету: 35 очков, пять подборов и две передачи. Также отметим американского разыгрывающего Майка Конли, который заработал дабл-дабл: 24 очка, четыре подбора и 11 передач.