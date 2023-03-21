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59 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Хьюстон»

59 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Хьюстон»
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:108.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский форвард Тари Исон, заработавший дабл-дабл: 21 очко, 12 подборов и одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина, который набрал 20 очков, три подбора и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 30 очков, семь подборов и пять передач. Также отметим американского защитника Клэя Томпсона, который заработал 29 очков, семь подборов и всего одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Исон - 21, Грин - 20, Портер - 17, Смит II - 17, Мартин - 13, Кристофер - 10, Гаруба - 7, Никс - 3, Вашингтон Мл., Дэйс, Камински, Марьянович, Тэйт, Хаджинс, Шенгюн
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 29, Куминга - 17, Луни - 11, Лэмб - 9, Грин - 8, Дивинченцо - 5, Пул - 5, Грин - 4, Муди - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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