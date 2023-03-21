59 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:108.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский форвард Тари Исон, заработавший дабл-дабл: 21 очко, 12 подборов и одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина, который набрал 20 очков, три подбора и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 30 очков, семь подборов и пять передач. Также отметим американского защитника Клэя Томпсона, который заработал 29 очков, семь подборов и всего одну передачу.