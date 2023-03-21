Результаты всех матчей НБА 21 марта, турнирная таблица
Поделиться
21 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 105:109 ОТ
«Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» – 115:109
«Нью-Йорк Никс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 134:140
«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» – 112:108
«Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 108:121
«Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» – 128:120
В последнем матче самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и семь передач. Также отметим 13-го номера американца Кигана Мюррея, который набрал 22 очка, шесть подборов и одну передачу.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
08:00
-
06:46
-
06:20
-
06:05
-
05:43
-
05:23
-
00:25
- 20 марта 2023
-
22:45
-
22:30
-
21:17
-
20:50
-
19:55
-
19:02
-
18:05
-
16:06
-
16:01
-
15:15
-
14:56
-
14:10
-
12:54
-
11:52
-
11:49
-
10:56
-
10:01
-
09:57
-
09:48
-
09:00
-
08:40
-
07:08
-
06:51
-
05:36
- 19 марта 2023
-
23:46
-
21:20
-
20:41
-
19:53
Партнерский контент