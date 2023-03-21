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Результаты всех матчей НБА 21 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 21 марта, турнирная таблица
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21 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 105:109 ОТ

«Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» – 115:109

«Нью-Йорк Никс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 134:140

«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» – 112:108

«Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 108:121

«Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» – 128:120

В последнем матче самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и семь передач. Также отметим 13-го номера американца Кигана Мюррея, который набрал 22 очка, шесть подборов и одну передачу.

Турнирная таблица НБА
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