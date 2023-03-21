Гарнетт — о Дэвисе: он должен доказать команде, что нужен ей
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Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу звёздного бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
«Думаю, что за следующие две недели у Дэвиса будет возможность проявить себя и показать, что он может сделать, чтобы помочь «Лейкерс» выйти в плей-офф. Это важно для него, он должен доказать команде, что нужен ей», — приводит слова Гарнетта Bleacher Report.
В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 25,8 очка, 12,5 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56, трёхочковых – 25,8.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 35 победами при 37 поражениях.
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