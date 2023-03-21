«Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра». Базаревич — о матче с «Автодором»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу предстоящей встречи с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.

«У нас было время, и мы постарались подготовиться к этому матчу. Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра. Нужно приложить для этого все силы. В таких играх зачастую решает не тактика, хотя и она важна, а морально-волевые качества. Надеюсь, мы их проявим. Доволен ли я, как мы провели недельную паузу? Игра покажет», — приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».

Напомним, команды перед этой встречей имеют по 43 очка и делят третье место в группе «Б», из которой в плей-офф выходят только два коллектива. Игра состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.