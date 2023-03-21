Главный тренер «Автодора»: победитель матча с «Самарой» будет в шаге от плей-офф

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился мыслями перед матчем с «Самарой».
«Впереди у нас выездная игра в Самаре. Это важный матч для обеих команд, и победитель будет в одном шаге от плей-офф. Мы провели с ними первую игру в группе «Б» и знаем их сильные стороны. Найт, Теодор, Эннис и Риверс вместе с российскими игроками составляют очень хорошую команду.
Но, с другой стороны, мы тоже неплохи и доказываем это. Во вторник будет очень интересная игра, которая, надеюсь, принесёт удовлетворение нашим болельщикам», — приводит слова Вичентича пресс-служба клуба.
Напомним, команды перед этой встречей имеют по 43 очка и делят третье место в группе «Б», из которой в плей-офф выходят только два коллектива. Игра состоится сегодня в 18:00 мск.
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