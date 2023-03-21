Кендрик Перкинс: игрокам «Голден Стэйт» нужно перестать считать перстни и начать играть

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу действующего чемпиона лиги «Голден Стэйт Уорриорз».

«У меня есть послание к «Уорриорз». Вы должны перестать считать свои перстни и начать играть. Потому что в последние пару недель «Мемфис» показывает вам, как надо играть, даже в отсутствие Моранта.

Я уважаю ваши чемпионства, их не отнять. Но сейчас имеет значение только то, что происходит в данный момент. Пока Клэй и Дрэймонд ругаются с Бруксом, «Мемфис» доказывает всё на деле.

Они ужасно играют на выезде, а именно с выездного матча им предстоит начинать плей-офф, так что им пора взять себя в руки», – сказал Перкинс в эфире программы First Take.