Кендрик Перкинс: игрокам «Голден Стэйт» нужно перестать считать перстни и начать играть
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу действующего чемпиона лиги «Голден Стэйт Уорриорз».
«У меня есть послание к «Уорриорз». Вы должны перестать считать свои перстни и начать играть. Потому что в последние пару недель «Мемфис» показывает вам, как надо играть, даже в отсутствие Моранта.
Я уважаю ваши чемпионства, их не отнять. Но сейчас имеет значение только то, что происходит в данный момент. Пока Клэй и Дрэймонд ругаются с Бруксом, «Мемфис» доказывает всё на деле.
Они ужасно играют на выезде, а именно с выездного матча им предстоит начинать плей-офф, так что им пора взять себя в руки», – сказал Перкинс в эфире программы First Take.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
15:42
-
14:41
-
14:06
-
13:08
-
12:57
-
12:55
-
11:57
-
10:53
-
10:42
-
10:12
-
10:01
-
09:53
-
08:00
-
06:46
-
06:20
-
06:05
-
05:43
-
05:23
-
00:25
- 20 марта 2023
-
22:45
-
22:30
-
21:17
-
20:50
-
19:55
-
19:02
-
18:05
-
16:06
-
16:01
-
15:15
-
14:56
-
14:10
-
12:54
-
11:52
-
11:49
-
10:56
Партнерский контент