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Стало известно расписание плей-офф Единой лиги ВТБ

Стало известно расписание плей-офф Единой лиги ВТБ
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В четвертьфиналах плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 в сериях до трёх побед (по схеме 2-2-1) встретятся ЦСКА (Москва) — вторая команда группы «Б», УНИКС — победитель группы «Б», «Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) или «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Матчи начинаются на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного сезона.

Итоговые пары 1/4 финала плей-офф определятся до 26 марта включительно.

(1) ЦСКА — (8) «Парма-Пари»/«Автодор»/«Самара»/«Енисей»
1-я игра — 31 марта, 20:00 (мск) в Москве
2-я игра — 2 апреля, 14:00 (мск) в Москве
3-я игра — 5 апреля, 15:30/18:00 (мск) на площадке 8-й команды регулярного чемпионата
4-я игра — 7 апреля, 15:30/18:00 (мск) на площадке 8-й команды регулярного чемпионата (*)
5-я игра — 10 апреля, 20:00 (мск) в Москве (*)

(2) УНИКС — (7) «Парма-Пари»/«Автодор»/«Самара»
1-я игра — 1 апреля, 18:00 (мск) в Казани
2-я игра — 3 апреля, 19:00 (мск) в Казани
3-я игра — 6 апреля, 17:30/20:00 (мск) на площадке 7-й команды регулярного чемпионата
4-я игра — 8 апреля, 15:00 (мск) на площадке 7-й команды регулярного чемпионата (*)
5-я игра — 11 апреля, 19:00 (мск) в Казани (*)

(3) «Зенит» — (6) МБА
1-я игра — 1 апреля, 16:00 (мск) в Санкт-Петербурге
2-я игра — 3 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге
3-я игра — 6 апреля, 19:30/20:00 (мск) в Москве
4-я игра — 8 апреля, 17:00 (мск) в Москве (*)
5-я игра — 11 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге (*)

(4) «Пари Нижний Новгород»/«Локомотив-Кубань» — (5) «Пари Нижний Новгород»/«Локомотив-Кубань»
1-я игра — 31 марта, 19:30 (мск) на площадке 4-й команды регулярного чемпионата
2-я игра — 2 апреля, 16:00 (мск) на площадке 4-й команды регулярного чемпионата
3-я игра — 5 апреля, 20:00 (мск) на площадке 5-й команды регулярного чемпионата
4-я игра — 7 апреля, 20:00 (мск) на площадке 5-й команды регулярного чемпионата (*)
5-я игра — 10 апреля, 19:30 (мск) на площадке 4-й команды регулярного чемпионата (*)

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