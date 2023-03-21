Центровой МБА пропустит остаток сезона из-за перелома

Центровой МБА Сергей Клюев получил травму в полуфинале Кубка России с «Зенитом». По результатам обследования был выявлен перелом внутренней лодыжки. Таким образом, игрок пропустит остаток сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, недавно МБА одержала победу в матче за третье место с «Химками». Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой МБА со счётом 77:68 (20:18, 18:16, 16:13, 23:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 19 очков, сделавший пять подборов и три результативные передачи. 15 очков, четыре подбора и три передачи — в активе Макара Коновалова. 12 очков, три передачи и два подбора на свой счёт записал Тимофей Якушин.