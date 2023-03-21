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Тренер «Филадельфии» прокомментировал неубедительную игру Хардена, сославшись на травму

Тренер «Филадельфии» прокомментировал неубедительную игру Хардена, сославшись на травму
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс отреагировал на неудачное выступление атакующего защитника Джеймса Хардена в последней игре с «Чикаго Буллз».

Накануне матча Харден был исключён из списка травмированных, что означало, что он готов к игре. Однако во второй четверти матча Харден после броска в корзину неудачно приземлился и почувствовал боль в стопе. Напомним, в этой встрече Харден набрал пять очков, сделал семь подборов и два фола.

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«Я подумал, что ему немного больно. Мне показалось, что его темп был слишком медленным. Очень много владения в конце игры без попыток обострения. Сегодня он просто был недостаточно хорош, и это не заслуга «Чикаго», — приводит слова Риверса Sports Illustrated.

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