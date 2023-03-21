Джейлен Браун высказался о своем будущем в «Бостоне»

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун дал комментарий по поводу своего будущего в составе команды.

«Я не знаю, будет ли продлён мой контракт. Пока я нужен команде, но это не зависит от меня. Посмотрим, как они будут относиться ко мне, а я — к ним. Но я останусь только там, где меня ждут. Там, где я нужен и где ко мне относятся правильно.

Я просто наслаждаюсь тем временем, которое у меня есть сейчас. Если вся моя карьера пройдёт в «Селтикс», значит, так тому и быть. Если нет, то нет. Некоторые из величайших игроков всех времён не закончили карьеру в своей родной команде. Например, Майкл Джордан закончил с баскетболом, будучи игроком «Уизардс», — приводит слова Брауна журналист Логан Мурдок.