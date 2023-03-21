«Самара» дома проиграла «Автодору» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 21 марта, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого местная «Самара» принимала «Автодор» из Саратова в матче Единой лиги ВТБ. Игра завершилась в пользу гостей со счётом 87:83.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 27 очков. 13 очков на счету Евгения Колесникова. 10 баллов набрал Шон Арманд.
В составе «Самары» 26 очков на счету Джордана Теодора. 17 очков набрал его партнёр по команде Джеймс Эннис.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет дома с красноярским «Енисеем». Встреча состоится 26 марта. «Автодор» в следующей игре на домашней площадке встретится с пермской «Пармой». Матч состоится 25 марта.
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