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«Самара» потеряла шансы на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

«Самара» потеряла шансы на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 21 марта, в Самаре прошёл очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Местный баскетбольный клуб «Самара» во дворце спорта имени В. С. Высоцкого уступил саратовскому «Автодору» со счётом 83:87.

Таким образом, «Самара» потеряла шансы на продолжение борьбы в плей-офф Единой лиги ВТБ.

После девяти матчей на втором этапе соревнований «Самара» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице группы Б. В активе команде сейчас четыре победы и пять поражений.

В плей-офф из группы Б выйдут две первые команды. На данный момент эти места занимают «Автодор» и «Парма-Пари», которые в следующем туре сыграют между собой.

«Самара» сыграет с «Енисеем», у которого есть шанс попасть в плей-офф.

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