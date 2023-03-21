«Всего лишь бумажка». Диллон Брукс высказался о своих штрафах

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс прокомментировал свои многочисленные штрафы и дисквалификации в текущем сезоне. Напомним, в последней игре чемпионата с «Даллас Маверикс» Брукс заработал 18-й технический фол в сезоне и получил автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

«Это всего лишь бумажки», — приводит слова Диллона Брукса журналист Демайкл Коул на своей странице в социальных сетях.

В текущем сезоне форвард «Гриззлиз» суммарно был оштрафован лигой на $ 248 тыс. Ранее форвард уже неоднократно был замечен в скандалах. Так, недавно Брукс вступил в словесную перепалку с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.