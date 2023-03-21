Легенда «Нью-Йорк Никс» Уиллис Рид скончался в возрасте 80 лет
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Уиллис Рид, выигравший два чемпионата НБА за свою легендарную карьеру в составе «Нью-Йорк Никс», скончался в возрасте 80 лет, сообщает Национальная ассоциация баскетбольных пенсионеров.
Рид отыграл все свои 10 сезонов в НБА с 1964 по 1974 год в составе «Никс». Пять раз он был включён в символическую сборную сезона, семь раз попадал в команду всех звёзд и стал MVP Матча всех звёзд в сезоне-1969/1970. В 1982 году был введён в Зал славы НБА. В 1996 году Уиллис Рид вошёл в число 50 величайших игроков в истории лиги.
Рид – первый игрок Национальной баскетбольной ассоциации, который был признан MVP лиги, MVP финальной серии и MVP Матча всех звёзд в одном сезоне (1969/1970). В «Никс» за ним закреплён номер 19.
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