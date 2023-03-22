«Я в полном порядке». Шакил О'Нил высказался о перенесённой операции
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил высказался об операции, которую он перенёс.
«Всем неравнодушным. Хотелось бы начать со слов благодарности. Я в полном порядке. Нужно было сделать глютеопластику, также известную как замена тазобедренного сустава. Но да, я в порядке, не волнуйтесь», — написал спортсмен на своей странице в социальной сети.
Согласно слухам, 51-летний О’Нил перенёс операцию на бедре, которая прошла успешно, и в данный момент проходит реабилитацию.
Ранее О’Нил похвастался завидной для его возраста физической формой, пошутив, что на тренировки его «вдохновил» пример Чарльза Баркли, а также заявил, что хотел бы сняться в рекламе нижнего белья.
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