«Филадельфия» стала третьей командой, обеспечившей себе место в плей-офф

После поражения «Бруклин Нетс» в сегодняшнем матче против «Кливленд Кавальерс», «Филадельфия Сиксерс» стала третьей командой, которая гарантировала себе место в плей-офф в нынешнем сезоне НБА.
«Сиксерс» занимают третье место в Восточной конференции НБА с 48-ю победами и 23-я поражениями. Первыми двумя командами, досрочно попавшими в решающую стадию сезона, стали соседи «Филадельфии» по конференции — «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс», занимающие первые и вторые места соответственно.
Команда из Филадельфии три раза в своей истории становилась чемпионом НБА: в 1955, 1967 и 1983 годах. В прошлогоднем постсезонном турнире «Сиксерс» вылетели на стадии полуфинала конференции, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 2:4.
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