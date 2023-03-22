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36 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромно переиграть «Сакраменто»

36 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромно переиграть «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:132.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 36 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде Джейлен Браун также отметился хорошей игрой: 27 очков, пять подборов и четыре ассиста. Дабл-дабл набрал разыгрывающий Деррик Уайт: 20 очков, семь подборов и 10 передач.

У хозяев никто не перешагнул отметку в 20 очков. Лидер команды ДеАарон Фокс набрал 18 очков. Хорошим дабл-даблом отметился литовский центровой Домантас Сабонис: 16 очков и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 132
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Фокс - 18, Сабонис - 16, Мюррэй - 15, Митчелл - 13, Дэвис - 12, Барнс - 11, Эдвардс - 8, Монк - 6, Холмс - 5, Мету - 3, Деллаведова - 2, Дозьер, Кета, Лайлз, Лень, Хаертер, Эллис
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 27, Уайт - 20, Смарт - 17, Хорфорд - 11, Уильямс - 6, Уильямс - 6, Брогдон - 4, Хозер - 3, Корнет - 2, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Мускала, Притчард
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