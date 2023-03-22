36 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромно переиграть «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:132.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 36 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде Джейлен Браун также отметился хорошей игрой: 27 очков, пять подборов и четыре ассиста. Дабл-дабл набрал разыгрывающий Деррик Уайт: 20 очков, семь подборов и 10 передач.

У хозяев никто не перешагнул отметку в 20 очков. Лидер команды ДеАарон Фокс набрал 18 очков. Хорошим дабл-даблом отметился литовский центровой Домантас Сабонис: 16 очков и 15 подборов.