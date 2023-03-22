Результаты всех матчей НБА 22 марта, турнирная таблица
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22 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 122:112
«Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» – 129:107
«Бруклин Нетс» – «Кливленд Кавальерс» – 109:115
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 119:84
«Сакраменто Кингз» – «Бостон Селтикс» – 109:132
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 100:101
В последнем матче дня самым результативным игроком стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, семь подборов и четыре передачи. Также в этом матче возможно серьёзную травму колена получил звёздный форвард Пол Джордж.
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