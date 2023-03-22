Пол Джордж получил травму колена во время матча с «Оклахомой». Видео

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 100:101.
В четвёртой четверти матча Пол Джордж при приземлении неудачно столкнулся коленом с форвардом «Тандер» Лугенцом Дортом.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Ранее 32-летний форвард отметился эффектным данком на 360 градусов, совершив проход в трёхсекундную зону соперника в третьей четверти.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА нередко страдает от повреждений в последние сезоны. В прошлом году он сыграл всего 31 матч в регулярном сезоне, в этом сезоне 55 матчей. В 2014 году форвард получил открытый перелом ноги во время сборов сборной США. Травма вывела игрока почти на целый сезон.
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