Пол Джордж получил травму колена во время матча с «Оклахомой». Видео

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 100:101.

В четвёртой четверти матча Пол Джордж при приземлении неудачно столкнулся коленом с форвардом «Тандер» Лугенцом Дортом.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее 32-летний форвард отметился эффектным данком на 360 градусов, совершив проход в трёхсекундную зону соперника в третьей четверти.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА нередко страдает от повреждений в последние сезоны. В прошлом году он сыграл всего 31 матч в регулярном сезоне, в этом сезоне 55 матчей. В 2014 году форвард получил открытый перелом ноги во время сборов сборной США. Травма вывела игрока почти на целый сезон.