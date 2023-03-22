Малкольм Брогдон назвал MVP нынешнего сезона НБА

Защитник «Селтикс» Малкольм Брогдон поделился своим мнением насчёт того, кто достоин награды MVP НБА в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что Джокер (сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич — Прим. «Чемпионата») сейчас номер один. У него очередной невероятный, потрясающий сезон, но я считаю, что Яннис [Адетокунбо] и Джейсон Тейтум тоже являются сильными претендентами. Думаю, они оба тоже проводят отличные сезоны».

Йокич является обладателем этой награды двух предыдущих лет. В нынешнем году средние цифры Йокича крайне близки к трипл-даблу: 24,7 очков, 11,9 подборов и 9,9 результативных передач. Яннис Адетокунбо также является двукратным обладателем MVP. В этом году в его активе в среднем 31,3 очка, 11,9 подборов и 5,6 ассистов. Джейсон Тейтум ни разу не получал награду самого полезного игрока сезона. В этом году он как никогда близок к этому: 30 очков, 8,9 подборов и 4,7 передачи.