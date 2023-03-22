Морант заявил о готовности выходить со скамейки запасных после окончания дисквалификации

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант сказал команде, что готов выйти со скамейки запасных, когда он вернется после дисквалификации. Об этом сообщает известный инсайдер и эксперт Тим Макмахон.

Главный тренер команды Тейлор Дженкинс сказал, что такой вариант рассматривается в завтрашней игре с «Хьюстон Рокетс».

Напомним, Морант отбыл дисквалификацию за инцидент в ночном клубе, однако всё ещё не приступил к выступлениям. Американец был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

Ранее в интервью Морант рассказал, чем занимался после отстранения из «Мемфиса».

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