НБА опубликовала заявление по поводу смерти Уиллиса Рида

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался по поводу смерти знаменитого баскетболиста Уиллиса Рида.

«Уиллис Рид был идеальным командным игроком и непревзойдённым лидером.

Мои самые ранние и самые приятные воспоминания о баскетболе НБА связаны с наблюдением за Уиллисом, который воплощал в себе дух победителя, определявший чемпионские команды «Нью-Йорк Никс» в начале 1970-х годов. Он играл с удивительной страстью и решимостью, а его вдохновляющее возвращение в седьмой игре финала НБА 1970 года остаётся одним из самых знаковых моментов во всём спорте.

Будучи MVP лиги, двукратным MVP финала НБА и членом юбилейных команд НБА 50-й и 75-й годовщины, Уиллис был выдающимся игроком, который славился своим постоянством. После завершения игровой карьеры Уиллис наставлял новое поколение как тренер, руководитель команды и гордый выпускник HBCU. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жене Уиллиса, Гейл, его семье и многочисленным друзьям и поклонникам», — приводит слова Сильвера пресс-служба НБА.