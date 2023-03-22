НБА опубликовала заявление по поводу смерти Уиллиса Рида

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался по поводу смерти знаменитого баскетболиста Уиллиса Рида.
«Уиллис Рид был идеальным командным игроком и непревзойдённым лидером.
Мои самые ранние и самые приятные воспоминания о баскетболе НБА связаны с наблюдением за Уиллисом, который воплощал в себе дух победителя, определявший чемпионские команды «Нью-Йорк Никс» в начале 1970-х годов. Он играл с удивительной страстью и решимостью, а его вдохновляющее возвращение в седьмой игре финала НБА 1970 года остаётся одним из самых знаковых моментов во всём спорте.
Будучи MVP лиги, двукратным MVP финала НБА и членом юбилейных команд НБА 50-й и 75-й годовщины, Уиллис был выдающимся игроком, который славился своим постоянством. После завершения игровой карьеры Уиллис наставлял новое поколение как тренер, руководитель команды и гордый выпускник HBCU. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жене Уиллиса, Гейл, его семье и многочисленным друзьям и поклонникам», — приводит слова Сильвера пресс-служба НБА.
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