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Лиллард — о перестройке: это не то, что меня интересует

Лиллард — о перестройке: это не то, что меня интересует
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32-летний лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу возможной перестройки команды.

«Это не то, что меня интересует. Именно это меня и расстраивает. Разговоры о том, что будет в следующем сезоне, разговоры о перестройке. Это не то, что я здесь должен делать, особенно на данном этапе моей карьеры», — сказал Лиллард на пресс-конференции после игры с «Лос-Анджелес Клипперс».

В нынешнем сезоне Дэмьен Лиллард принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 32,3 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.

«Портленд» после 71 игры регулярного чемпионата занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции с 31 победой и 40 поражениями.

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