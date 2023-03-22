Лиллард — о перестройке: это не то, что меня интересует

32-летний лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу возможной перестройки команды.

«Это не то, что меня интересует. Именно это меня и расстраивает. Разговоры о том, что будет в следующем сезоне, разговоры о перестройке. Это не то, что я здесь должен делать, особенно на данном этапе моей карьеры», — сказал Лиллард на пресс-конференции после игры с «Лос-Анджелес Клипперс».

В нынешнем сезоне Дэмьен Лиллард принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 32,3 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.

«Портленд» после 71 игры регулярного чемпионата занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции с 31 победой и 40 поражениями.