«Побьёт, но не причинит боли». Анонимный игрок сравнил Леброна с Флойдом Мейвейзером

Анонимный игрок, ранее появлявшийся на Матче звезд, сравнил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с великим боксёром Флойдом Мейвейзером.

«Ты знаешь, что проиграешь обоим, потому что они оба великие, но тебе будет больнее драться с Тайсоном, чем с Флойдом. Флойд побьёт тебя, но он не причинит тебе боли. То же самое я чувствую с Леброном», — приводит слова игрока NBA Central.

Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели после травмы.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: