«Побьёт, но не причинит боли». Анонимный игрок сравнил Леброна с Флойдом Мейвейзером

Анонимный игрок, ранее появлявшийся на Матче звезд, сравнил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с великим боксёром Флойдом Мейвейзером.
«Ты знаешь, что проиграешь обоим, потому что они оба великие, но тебе будет больнее драться с Тайсоном, чем с Флойдом. Флойд побьёт тебя, но он не причинит тебе боли. То же самое я чувствую с Леброном», — приводит слова игрока NBA Central.
Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели после травмы.
В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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