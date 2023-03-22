Бывший игрок НБА: я боялся защищаться против Дюранта больше, чем против Леброна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс рассказал, почему опекать игрока «Финикс Санз» Кевина Дюранта сложнее, чем лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн? Есть более сложные матчи один на один. Когда я играл, то боялся защищаться против Кевина Дюранта больше, чем против Леброна Джеймса, просто из-за его способности забивать с любой точки. Ты можешь безупречно обороняться, но он всё равно забьёт через тебя. Леброн более пассивен», — приводит слова Парсонса Lakers Daily.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.