Базаревич — о решающем матче с «Автодором»: не смогли победить свой ментальный провал

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу поражения в матче с «Автодором» (83:87), которое лишило команду шансов на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Я разочарован: мы не выполнили задачу. Единственное, сегодня было 4347 болельщиков — это, конечно, несомненное достижение клуба. Нас поддерживали — к сожалению, мы надежд не оправдали. И главный плюс: думаю, у клуба светлое будущее. Наверное, были слишком большие ожидания от того, что мы можем сделать — мы их не оправдали.
А конкретно по игре… Я могу сказать, что мы боролись и продолжали играть, несмотря на разницу — но начинать так дома… Ты неудачно начинаешь, тебе забивают легкие мячи (29 очков за четверть — сумасшедший показатель!) — и случается ментальный провал. Мы этот ментальный провал победить, к сожалению, не сумели. Эмоции, которые должны быть под контролем, зачастую были не под контролем. Это с нами сыграло злую штуку.
Но я всегда верю, что мы можем вернуться — если бы я не верил, мы бы, наверное, и не возвращались. Но для меня некоторые вещи необъяснимы. Когда ты видишь этот зал, который тебя поддерживает — чего бояться-то? Как у нас некоторые вышли испуганными. Мое будущее? Я не выполнил задачу, которая передо мной стояла, поэтому это зависит от разговора с руководством. Хотя у меня контракт еще на год», — приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».
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